Üye Girişi
Van'da eksi 30 derecede karla mücadele (3) - Son Dakika

Van'da eksi 30 derecede karla mücadele (3)

19.01.2022 13:37

HAKKARİ YOLU TRAFİĞE KAPANDIVan kırsalında sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve tipi, öğleden sonra etkisini artırdı.

HAKKARİ YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Van kırsalında sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve tipi, öğleden sonra etkisini artırdı. Van- Bitlis kara yolu, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesi yakınlarında, Van- Hakkari kara yolu ise kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kurubaş Geçidi'nde ulaşıma kapatıldı.

Gevaş ilçesi Atalan mevkisinde onlarca araç, yolda mahsur kaldı. Bitlis yönüne giden araçlar fırtına nedeniyle ilerleyemeyince Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye sevk edildi. Van ve çevresinde etkili olan fırtınanın gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.Gürpınar'da da sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran fırtına ve kar, hayatı olumsuz etkiliyor. Tipi nedeniyle ulaşıma açılan birçok kırsal mahalle yolu yeniden kapandı. İlçeye bağlı Kırkgeçit Yolu ise kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri, yolun girişine bariyer bırakıp, gelen araçları güvenlik nedeniyle geri gönderdi. Tipiden dolayı mahsur kalanlar için de jandarma ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van),


Van'da eksi 30 derecede karla mücadele (3)
Van'da eksi 30 derecede karla mücadele (3)
Van'da eksi 30 derecede karla mücadele (3)
Van'da eksi 30 derecede karla mücadele (3)
Van'da eksi 30 derecede karla mücadele (3)
Van'da eksi 30 derecede karla mücadele (3)
Van'da eksi 30 derecede karla mücadele (3)
Van'da eksi 30 derecede karla mücadele (3)
YORUMLAR
500

Fırtına, Hakkari, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da eksi 30 derecede karla mücadele (3) - Son Dakika


Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu         
17:16
Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi         
17:12
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Tuzla Belediyesi'nin hesabından yapılan kar paylaşımı güldürdü: Dayı bir kürek de bize yolla Tuzla Belediyesi'nin hesabından yapılan kar paylaşımı güldürdü: Dayı bir kürek de bize yolla         
15:57
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Hamile hemşireye saldırı anları kamerada Hamile hemşireye saldırı anları kamerada         
11:14
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
17:07 Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da
17:04 İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı
16:55 SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek
16:51 Marketlerde kırmızı ete zam geldi
16:45 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum
16:43 AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek
16:41 Kendini karın içine atan adamın yaşını duyanlar şaştı kaldı
16:38 Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı
16:36 Kazakistan Savunma Bakanlığı açıkladı: KGAÖ ülkeden tamamıyla çekildi
16:34 İtalyan Meclisi'nde ekranda bir anda cinsel içerikli film oynamaya başladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 17:19:39. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da eksi 30 derecede karla mücadele (3) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement