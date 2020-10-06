Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı'na Prof. Dr. Yakup Akgül seçildi - Son Dakika

Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı'na Prof. Dr. Yakup Akgül seçildi

Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanlığına Prof. Dr. Yakup Akgül seçildi.

Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı'na Prof. Dr. Yakup Akgül seçildi, System.String[]

Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanlığına Prof. Dr. Yakup Akgül seçildi.

Oda başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Van Barosu Konferans Salonunda gerçekleştirilen 17. genel kurula Hakkari, Bitlis ve Van'daki veterinerler katıldı.

Divanın oluşturulmasının ardından tek liste halinde yapılan seçimde oda başkanlığına Prof. Dr. Yakup Akgül, üyeliklere Prof. Dr. Abdullah Kaya, Murat Akdağ, Mehmet Şerafettin Bayramoğlu ve Fehmi Türk seçildi.

Akgül, seçimden sonra yaptığı açıklamada, bölgedeki hayvancılığın gelişimi konusunda ortaya çıkan aksaklıkları gidermek için çalışacaklarını söyledi.

Akgül, yaklaşık 300 veteriner hekimin katkı ve desteği ile seçildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere hekim arkadaşlarımız bölgemizi içine alan Hakkari, Bitlis ve Van illerimizde hayvan hastalıklarını önleme, hastalıklardan korunma ve özellikle bölgemizde kültür ırkı hayvancılığı teşvik etme gibi önemli hizmetler sunmakta. Meslek odası olarak bizler de hekim arkadaşlarımızla bu hizmetlerin sunumu sırasında hayvancılığın bölgede gelişimi konusunda ortaya çıkan aksaklıkları gidermek için elimizden geleni yapacağız."

Bölgenin en en önemli geçim kaynağının hayvancılık olduğunu vurgulayan Akgül, şunları kaydetti:

"Hayvancılık bölgemizde insanımızın gelişimi ve kalkınmasında önemli bir yer tutar. Bununla birlikte tarımsal açıdan da bölgemizin bazı üstünlüklere sahip olduğu yadsınamaz. Bölgemizde yer alan meralarımızın geniş ve kaliteli bir faunaya sahip olması nedeniyle özellikle küçükbaş hayvancılığın gelişimi için önemli bir zemin oluşturmaktadır. Bu sebepledir ki başta Van İlimiz olmak üzere odamızın hizmet sunduğu her üç vilayetimizde de küçükbaş hayvancılığın önemli bir potansiyele sahip olduğu ve haklı bir geçim kaynağı. Hayvancılığın gelişimi için çeşitli projeler geliştireceğiz. Arı yetiştiricilerimizin daha sağlıklı, daha teknik ve kaliteli üretim yapabilmeleri adına bölge veteriner hekimleri olarak katkı sunacağız."

Veteriner, Hakkari, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 19:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı'na Prof. Dr. Yakup Akgül seçildi - Son Dakika

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