Van Büyükşehir Belediye Başkanı Özgökçe Göreve Başladı
10 dakika önce
Halkların Demokratik Partisi'nden Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, göreve başladı.
Halkların Demokratik Partisi'nden Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, göreve başladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:14 Kaynak: İHA
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, bugün beraberindeki partililerle belediye başkanlığı binasına geçerek göreve başladı. - VAN
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