Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Özgökçe Göreve Başladı

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Özgökçe Göreve Başladı

10 dakika önce

Halkların Demokratik Partisi'nden Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, göreve başladı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Özgökçe Göreve Başladı, System.String[]
Halkların Demokratik Partisi'nden Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, bugün beraberindeki partililerle belediye başkanlığı binasına geçerek göreve başladı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:14 Kaynak: İHA
Halkların Demokratik Partisi, Bedia Özgökçe Ertan, Van, Güncel
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