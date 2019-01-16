Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı

Van Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediye Meclisi, bu yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

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Van Büyükşehir Belediye Meclisi, bu yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında meclis salonunda yapılan toplantıda, başta imar konusu olmak üzere 41 gündem maddesi görüşüldü.

Bunlardan 31'inin karara bağlandığı, diğer maddelerin ise görüşülmesine devam edileceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca vergi ve harç tarife cetvelleri, numarataj çalışmaları kapsamında ismi olmayan cadde ve sokaklara isim verilmesi ve çoğunluğu imar konularının oluşturduğu gündem maddeleri konuşuldu.

Toplantıya Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:52 Kaynak: AA

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