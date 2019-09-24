Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesi 150 sporcuyu üniversiteli yaptı
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Van Büyükşehir Belediyesi 150 sporcuyu üniversiteli yaptı

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesinin açtığı ücretsiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarında eğitim gören 185 öğrenciden 150'si üniversiteli olurken, 5 öğrenci de spor liselerine yerleşti.

Van Büyükşehir Belediyesi 150 sporcuyu üniversiteli yaptı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesinin açtığı ücretsiz Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarında eğitim gören 185 öğrenciden 150'si üniversiteli olurken, 5 öğrenci de spor liselerine yerleşti.


Van Büyükşehir Belediyesi; Sürekli Eğitim Merkezi, Kadın ve Aile Merkezindeki eğitimlerle her kesimden vatandaşa ulaşarak, eğitim alanında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler


Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarına büyük katılım sağlandı. Nisan ayı ile birlikte 185 öğrencinin kayıt yaptırdığı kurslarda gençler, aylar süren bir eğitime tabi tutuldu.


Yaklaşık 6 ay boyunca tamamen ücretsiz olan kurslarda 8 uzman eğitmen gözetiminde kapalı ve açık alanda düzenli olarak idman yapan gençler, yoğun çalışma temposunun ardından emeklerinin meyvelerini aldı.


Kursiyerlerden 150'si başta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerin spor bölümlerine yerleşirken, 5 öğrenci ise spor lisesinde okumaya hak kazandı. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:03 Kaynak: İHA
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