Van Büyükşehir Belediyesi 3 hurda kamyonu arazöze çevirdi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki 3 kamyonu onararak sulama arazözüne dönüştürdü, 1 milyon 300 bin liralık tasarruf sağladı.



Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daire başkanlıklarına öz kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması talimatını veren Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in gayretleriyle birçok proje hayata geçirildi.

Bu kapsamda, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı yeşil alan sulamasında kullanılmak üzere arazöz talebinde bulundu.

Yaklaşık 1 milyon 300 bin liralık bir maliyetin ortaya çıkması üzerine alternatif yöntem arayan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı bünyesinde atıl durumda bulunan 3 hurda kamyonu 92 bin liraya tamir ettirerek belediyeyi 1 milyon 300 bin lira ödemekten kurtardı.

Daire başkanlığı tarafından onarılıp üzerine tanker takılarak sulama arazözüne çevrilen kamyonlar, park bahçe, cadde ve refüjleri sulamaya başladı.