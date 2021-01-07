Van Büyükşehir Belediyesi 3 ilçenin daha çöp sorununu bitirdi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi 3 ilçenin daha çöp sorununu bitirdi

07.01.2021 11:42

Van Büyükşehir Belediyesi 3 ilçenin daha çöp sorununu bitirdi Van Büyükşehir Belediyesi, Muradiye ilçesine kurduğu aktarma istasyonuyla üç ilçenin daha çöp sorununu ortadan kaldırdı.

Van Büyükşehir Belediyesi 3 ilçenin daha çöp sorununu bitirdi

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Muradiye ilçesine kurduğu aktarma istasyonuyla üç ilçenin daha çöp sorununu ortadan kaldırdı.

Çevre dostu belediyecilik hizmetlerine devam eden Van Büyükşehir Belediyesi, ilin en önemli çevresel sorunlarından olan çöp sorununu bitirdi. Van merkezde inşa edilen Entegre Katı Atık Tesisine bağlantılı olarak ilçelerde kurulan çöp transfer istasyonları da bir bir hizmet vermeye başladı.

Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda Muradiye, Çaldıran ve Erciş ilçelerinin çöplerinin toplanacağı Karahan Katı Atık Aktarma İstasyonu tamamlanarak hizmet vermeye başladı.

Yapılan tesislerle kentin çöp sorununun tamamen ortadan kaldırdığını belirten Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Başdinç, bu çalışma sayesinde kentin kronikleşmiş bir sorununun ortadan kaldırıldığını söyledi.

Başdinç, "Van Büyükşehir Belediyesi olarak 2018 yılında katı atık entegre tesisin ihalesini gerçekleştirdik. 2019 yılında çöpten enerji elde etmeye başladık. Saatte ortalama üç megabayt enerji üretiyoruz. Bu enerjiyle de yaklaşık olarak 14 bin hanenin elektriği karşılanmış oluyor. Entegre tesisimiz tamamen bittiği zamanda çöp gazından elde ettiğimiz enerjiyle 30 bin hanenin ihtiyacı karşılanacak" dedi.

İlçelerde çöp aktarma istasyonlarını kurduklarını söyleyen Başdinç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk tesisimizi Gevaş Gölkaşı Mahallesi'ne kurduk. Oradaki tesisimiz Gevaş, Çatak, Gürpınar ve Edremit ilçelerinin çöpünü taşımakta kullanılıyor. İkinci tesisimiz Özalp ilçesinde kuruldu. Özalp ilçesinde kurulan tesisimiz Özalp ve Saray ilçelerimizin çöplerin taşınmasında kullanılıyor. Üçüncü tesisimiz ise Muradiye ilçemizi de Karahan bölgesinde kurduk. Bu tesisimize Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerimizin çöplerini taşıyacağız. Buradan da kent merkezine ana tesise taşıyacağız. Bu çalışmalarımızın sonrasında ilçelerimizde vahşi depolama alanlarımızın ıslahını gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalar bittiği zaman hem Van Gölü'nü sızıntı sularından kurtarmış olacağız hem de yer altı sularını kirlenmekten kurtaracağız."

Bölge halkı, projenin Van Gölü ekosistemini korumak için büyük bir öneme sahip olduğu ifade etti.

Van Büyükşehir Belediyesi 3 ilçenin daha çöp sorununu bitirdi
Van Büyükşehir Belediyesi 3 ilçenin daha çöp sorununu bitirdi
Van Büyükşehir Belediyesi 3 ilçenin daha çöp sorununu bitirdi
Van Büyükşehir Belediyesi 3 ilçenin daha çöp sorununu bitirdi
Van Büyükşehir Belediyesi 3 ilçenin daha çöp sorununu bitirdi

Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran, Muradiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi 3 ilçenin daha çöp sorununu bitirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Biden'ın zaferi tescillenince Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Kardak'ta gerginlik: Karasuyu ihlali yapan 2 Yunan botu Türk karasularından çıkartıldı Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak iddia: Seçim yaklaştıkça Cumhur İttifakı dağılacaktır Ruslardan ABD'deki kaos için ilk yorum: Amerikan demokrasisi iki ayağının üzerinde topallıyor 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor         
12:00
Son Dakika: Oylar tescillendi, Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı Son Dakika: Oylar tescillendi, Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı         
11:39
Washington Post yazarı: Trump 200 yıllık yasayı devreye sokup seçimleri tekrarlatmanın derdinde Washington Post yazarı: Trump 200 yıllık yasayı devreye sokup seçimleri tekrarlatmanın derdinde         
11:22
Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi         
11:03
Dondurulmuş şırdan bidonuna gizlenmiş 31 paket esrar bulundu Dondurulmuş şırdan bidonuna gizlenmiş 31 paket esrar bulundu         
10:54
ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi         
10:43
Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı         
10:13
ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı         
09:57
Megakentin haritası yeşile döndü! Ancak rehavete kapılırsak yeni tehlike daha büyük olacak Megakentin haritası yeşile döndü! Ancak rehavete kapılırsak yeni tehlike daha büyük olacak         
09:48
Faaliyeti durdurulan düğün salonu tekstil fabrikasına dönüştürüldü, 120 kişi iş sahibi oldu Faaliyeti durdurulan düğün salonu tekstil fabrikasına dönüştürüldü, 120 kişi iş sahibi oldu         
09:45
Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı         
08:20
Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi         
07:19
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 12:18:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Büyükşehir Belediyesi 3 ilçenin daha çöp sorununu bitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei