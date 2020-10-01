Van Büyükşehir Belediyesi 4 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, 4 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engellilerin hayatını kolaylaştırılması amacıyla başlatılan sosyal belediyecilik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı sosyal hizmet uzmanları tarafından daha önce tespit edilen engelli 4 kişiye tekerlekli sandalye ulaştırıldı.

Şimdiye kadar 36 engelliye tekerlekli sandalye desteğinde bulunan belediye, 7 aileye de medikal malzeme yardımı yaptı.

Tekerlekli sandalyelerini alan vatandaşlar, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür etti.