Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesi 50 Yeni Durak Kurdu

Van Büyükşehir Belediyesi 50 Yeni Durak Kurdu

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve 7 ilçede 50 yeni otobüs durağı kurulumu yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi 50 Yeni Durak Kurdu, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve 7 ilçede 50 yeni otobüs durağı kurulumu yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından durak kabini bulunmayan mahallerle ilgili çalışma başlatıldı. Çalışma ile İpekyolu, Edremit, Tuşba, Erciş, Gürpınar, Özalp ve Gevaş ilçelerindeki 50 noktaya modern otobüs durakları kuruluyor. Edremit ilçesi Erdemkent Mahallesinde montajına başlanan durakları inceleyen Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu, ilçe belediyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışma başlattıklarını söyledi. Çalışma ile 7 ilçedeki 21 mahalleyi modern otobüs duraklarına kavuşturacaklarını belirten Mescioğlu, "Ekiplerimiz çalışmalarına bugün Edremit ilçemizde başladı. Van Büyükşehir Belediyemize ait logomuzun basılı olduğu durak kabinlerimiz tek tek monte ediliyor. İnşallah önümüzdeki hafta içinde bu çalışmamız tamamlanacak. Ayrıca gelen talepler doğrultusunda durak ihtiyacı olan diğer mahallelerimiz de tespit edilerek gerekli çalışmalar yapılacak" diye konuştu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:17 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



En Çok Borcu Olan Belediyeler Belli Oldu Son Dakika! Erdoğan ve Bahçeli'nin Ortak Ankara Mitingi Başladı! Canlı Aktarıyoruz Yürek Yakan Olay! Kanala Düşen Oğlunu Kurtaran Baba Boğularak Can Verdi Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 15:31:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesi 50 Yeni Durak Kurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]