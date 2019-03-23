Van Büyükşehir Belediyesi 50 Yeni Durak Kurdu
1 saat önce
Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve 7 ilçede 50 yeni otobüs durağı kurulumu yaptı.
Van
Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve 7 ilçede 50 yeni otobüs durağı kurulumu yaptı.
Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından durak kabini bulunmayan mahallerle ilgili çalışma başlatıldı. Çalışma ile İpekyolu
, Edremit, Tuşba
, Erciş
, Gürpınar
, Özalp
ve Gevaş
ilçelerindeki 50 noktaya modern otobüs durakları kuruluyor. Edremit ilçesi Erdemkent Mahallesinde montajına başlanan durakları inceleyen Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu, ilçe belediyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışma başlattıklarını söyledi. Çalışma ile 7 ilçedeki 21 mahalleyi modern otobüs duraklarına kavuşturacaklarını belirten Mescioğlu, "Ekiplerimiz çalışmalarına bugün Edremit ilçemizde başladı. Van Büyükşehir Belediyemize ait logomuzun basılı olduğu durak kabinlerimiz tek tek monte ediliyor. İnşallah önümüzdeki hafta içinde bu çalışmamız tamamlanacak. Ayrıca gelen talepler doğrultusunda durak ihtiyacı olan diğer mahallelerimiz de tespit edilerek gerekli çalışmalar yapılacak" diye konuştu. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:17 Kaynak: İHA
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