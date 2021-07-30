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6 ayda 147 sokak hayvanı yeni bir yuvaya kavuşturuldu - Son Dakika

6 ayda 147 sokak hayvanı yeni bir yuvaya kavuşturuldu

30.07.2021 09:29

Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 6 ayda 147 sokak hayvanını sahiplendirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 6 ayda 147 sokak hayvanını sahiplendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte 4 yıl önce 10 bin metrekarelik alana kurulan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, binlerce sokak hayvanına yuva oluyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin taramaları sonucu cadde ve sokaklarda yaralı ve bitkin halde bulunan ayrıca duyarlı vatandaşların ihbarları sonucu hayvan ambulanslarıyla merkeze getirilen binlerce sokak hayvanı da burada tedavi altına alınıyor.

Tedavileri tamamlanan sokak hayvanlarından bazıları ilgili kanunlar kapsamında tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılırken, bazıları da sahiplendiriliyor.

Hayvanseverler tarafından sık sık ziyaret edilen merkez, 6 aylık dönemde tamamlanan 100 köpek ve 47 kediyi yeni yuvalarına kavuşturdu.

Kimlikleri çıkartılan, aşıları ve sağlık kontrolleri yapılan hayvanlar, belli aralıklarla bulundukları evlerde görevliler tarafından kontrol ediliyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanları konusunda birçok yeniliği hayata geçirdiklerini söyledi.

Merkezde binlerce sokak hayvanını tedavi ettiklerini belirten Allahverdi, "Sahiplendirilen hayvanları teslim etmeden önce gerekli kontrollerini yapıyoruz. Hayvan sahiplenmek isteyen tüm hayvan severleri merkezimize bekliyoruz." dedi.

Ailesiyle birlikte geldiği merkezde yavru bir kediyi sahiplenen 6 yaşındaki Eslem Berra Yorgun, kedisine "pamuk" ismini verdi.

6 ayda 147 sokak hayvanı yeni bir yuvaya kavuşturuldu
6 ayda 147 sokak hayvanı yeni bir yuvaya kavuşturuldu
6 ayda 147 sokak hayvanı yeni bir yuvaya kavuşturuldu
6 ayda 147 sokak hayvanı yeni bir yuvaya kavuşturuldu
6 ayda 147 sokak hayvanı yeni bir yuvaya kavuşturuldu
6 ayda 147 sokak hayvanı yeni bir yuvaya kavuşturuldu
6 ayda 147 sokak hayvanı yeni bir yuvaya kavuşturuldu
6 ayda 147 sokak hayvanı yeni bir yuvaya kavuşturuldu
6 ayda 147 sokak hayvanı yeni bir yuvaya kavuşturuldu
6 ayda 147 sokak hayvanı yeni bir yuvaya kavuşturuldu
6 ayda 147 sokak hayvanı yeni bir yuvaya kavuşturuldu
6 ayda 147 sokak hayvanı yeni bir yuvaya kavuşturuldu
6 ayda 147 sokak hayvanı yeni bir yuvaya kavuşturuldu
6 ayda 147 sokak hayvanı yeni bir yuvaya kavuşturuldu
6 ayda 147 sokak hayvanı yeni bir yuvaya kavuşturuldu

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Rehabilitasyon Merkezi, Büyükşehir Belediyesi, Van, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 6 ayda 147 sokak hayvanı yeni bir yuvaya kavuşturuldu - Son Dakika


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