Van Büyükşehir Belediyesi 6 ilçedeki 8 mahalleye köprü yaptırdı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesince 6 ilçedeki 8 mahalleye yaptırılan köprüler tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların daha güvenli ve modern ulaşım imkanlarına kavuşturulması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Kent merkezinde prestij cadde, yeni yol ve asfalt çalışmaları yapan belediye ekipleri aynı zamanda yeni köprüler inşa ederek yolları daha konforlu hale getiriyor.

Bu kapsamda, Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda 13 ilçedeki 30 noktada yapılan yeni köprüler tamamlanarak hizmete açıkılıyor.

Şu ana kadar İpekyolu, Muradiye, Edremit, Bahçesaray ve Çaldıran ilçelerindeki 8 köprüyü tamamlayan ekipler, Özalp, Muradiye, Erciş, Çaldıran, Gürpınar, Başkale, Gevaş, Tuşba ve Saray ilçelerindeki bazı mahallelerde de çalışmalarını sürdürüyor.