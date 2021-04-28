Van Büyükşehir Belediyesi 79 yeni aracı hizmete aldı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi 79 yeni aracı hizmete aldı

28.04.2021 18:09

Van Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada ve diğer hizmetlerde kullanılmak üzere satın aldığı 54 otobüs ile 25 hizmet ve iş aracını törenle tanıttı.

Van Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada ve diğer hizmetlerde kullanılmak üzere satın aldığı 54 otobüs ile 25 hizmet ve iş aracını törenle tanıttı.

Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen törene katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, hizmet kapasitesini artırmak için belediyenin öz kaynaklarıyla alınan 79 aracını vatandaşın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından iki aracın hibe verildiğini aktaran Bilmez, şöyle konuştu:

"Van Büyükşehir Belediyemiz hizmet kalitesini ve kapasitesini artırmak için öz kaynaklarıyla 54 milyon 200 bin liraya 79 araç alarak filosunu genişletti. Yeni aldığımız araçlarımız öncelikle bizim için çok önemli olan toplu taşımada büyük bir rahatlama sağlayacak. Ayrıca İran sınırımızdaki Kapıköy ile Van arasında çalışacak 4 otobüsü bugün hizmete alıyoruz. Bu otobüslerimiz sürekli ring halinde olacak ve Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan turistleri ilimize, ilimizden de sınır kapısına gidecek vatandaşları taşıyacak. Bunun yanında ilimizin daha yaşanır ve modern bir kent görünümüne kavuşması için iş makinelerimizin de filosuna güç katıyoruz."

"Van Gölü kirlilikten kurtuluyor"

Van Büyükşehir Belediyesi kent için çok önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Bilmez, bu projelerden en önemlisinin, Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak olan 177 milyon lira maliyetli "Merkezi İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi" olduğunu dile getirdi.

Projenin tamamlandığını ve kısa süre içinde faaliyete başlayacağını belirten Bilmez, şöyle devam etti:

"İlimizin en önemli sorunları arasında vahşi depolama sistemi geliyordu. Bunun çözümü için 2 etap halinde Katı Atık Entegre Tesisi projesi hazırlandı. Projenin 1. etabında vahşi depolanmış yaklaşık 3 milyon metreküp çöplük alanın rehabilite edilerek mevcut çöpten elektrik üretilmesi çalışması faaliyete alınmıştır. Projenin 2. etabı yüzde 65 fiziki gerçekleşme oranına ulaştı. Bu tesisimiz yaklaşık 140 milyon liraya mal olacak. Mevcut parkların bakım ve onarım çalışmaları dışında, Millet Bahçesi Projesinin inşaat çalışmasına başlanmıştır. Van'da 3 ayrı noktada 3 millet bahçesi yapılacak."

Bilmez, duanın edilmesinin ardından hizmete alınan otobüslerden birini kısa süre kullandı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Müftüsü Ömer Keskin, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Van ESOB Başkanı İsa Berge, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi 79 yeni aracı hizmete aldı
Van Büyükşehir Belediyesi 79 yeni aracı hizmete aldı
Van Büyükşehir Belediyesi 79 yeni aracı hizmete aldı
Van Büyükşehir Belediyesi 79 yeni aracı hizmete aldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi 79 yeni aracı hizmete aldı - Son Dakika


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