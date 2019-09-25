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Van Büyükşehir Belediyesi araç randevu sistemine geçti

53 dakika önce

Van Büyükşehir Belediyesi, online belediyecilik adına Ticari Araç Teknik Uygunluk Randevu Sistemini hayata geçirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi araç randevu sistemine geçti, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, online belediyecilik adına Ticari Araç Teknik Uygunluk Randevu Sistemini hayata geçirdi.


Van Büyükşehir Belediyesi, ticari araç esnafının işini kolaylaştırmak ve muayeneye gelen araçların yığılmasını önlemek için yeni bir projeye imza attı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığında geliştirilen Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından kullanılacak olan Ticari Araç Teknik Uygunluk Randevu Sistemi sayesinde sürücüler artık bir tuşla randevu alabilecek. www.van.bel.tr adresine giren araç sahipleri, buradan araç bilgilerini doldurarak randevularını oluşturabilecek.


1 Ekim 2019 tarihinden itibaren hizmete girecek olan sistemden M, V, H, T, S ve J plakalı araçlar yararlanabilecek.


Randevu sistemi ile ilgili sorunlar için de araç sahipleri 444 4 465 nolu telefon numarasından 3041'i arayabilecek. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:00 Kaynak: İHA
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