Van Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, 2020 asfalt döneminde Tuşba ilçesindeki yol yapım, bakım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki yolların yenilenmesi amacıyla başlatılan projeler devam ediyor.

Bu kapsamda, 2 kilometrelik Zeve Caddesi, 1,5 kilometrelik Fatih Caddesi ve 2,8 kilometrelik Beyüzümü Caddesi'nde çalışma yapan belediye ekipleri, Tuşba Belediyesi sorumluluk alanında bulunan Altıntepe Mahallesi'ndeki ara sokakların da yenilenmesi için çaba gösteriyor.

Ekipler, Tuşba ilçesi sınırları içinde bulunan 2, 5 kilometrelik Mollakasım Mahallesi'nin yolunu da bu ay asfaltlayacak.