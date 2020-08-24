Van Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin en işlek yollarından Maraş Caddesi'nde başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla vardiyalı çalışma sistemine geçen ekipler, trafiğin aksamaması ve esnafın da sıkıntı yaşamaması için geceli gündüzlü çalışıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığınca yenilenecek olan caddenin Soydan Kavşağı ile Zübeyde Hanım Caddesi'nin kesiştiği tek yön dün gece ekiplerin yoğun çalışması sonucu asfaltlandı.

Gece geç saatlere kadar süren asfaltlama sonrası yol tekrar ulaşıma açıldı.

Soydan Kavşağı ile Eski Emniyet Kavşağı arasındaki 2.5 kilometrelik caddede kaldırım yenileme, asfalt ve peyzaj çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.