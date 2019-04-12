Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özgökçe Göreve Başladı

Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özgökçe Göreve Başladı

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özgökçe göreve başladı HDP'liler Cumhurbaşkanı fotoğrafının indirilmesine izin vermediVAN - Halkların Demokratik Partisi'nden Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, göreve başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özgökçe göreve başladı
HDP'liler Cumhurbaşkanı fotoğrafının indirilmesine izin vermedi

VAN - Halkların Demokratik Partisi'nden Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, göreve başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, bugün beraberindeki partililerle belediye başkanlığı binasına geçerek göreve başladı.
Fotoğrafın indirilmesine karşı çıktı
Bazı kişiler tarafından başkanlık makam odasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının indirilmesini istedi. Gelen talepleri reddeden HDP'li meclis üyesi Mustafa Avcı, Cumhurbaşkanlığı forsundan dolayı fotoğrafın indirilmesine karşı çıktı. Avcı, fotoğrafta AK Parti'nin amblemi olması durumunda kabul etmeyeceklerini, ancak Cumhurbaşkanlığı forsuna dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 01:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Halkların Demokratik Partisi, Van, Yerel
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