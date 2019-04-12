Van
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özgökçe göreve başladı HDP
'liler Cumhurbaşkanı
fotoğrafının indirilmesine izin vermedi
VAN - Halkların Demokratik Partisi
'nden Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan
, göreve başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, bugün beraberindeki partililerle belediye başkanlığı binasına geçerek göreve başladı.
Fotoğrafın indirilmesine karşı çıktı
Bazı kişiler tarafından başkanlık makam odasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın fotoğrafının indirilmesini istedi. Gelen talepleri reddeden HDP'li meclis üyesi Mustafa Avcı
, Cumhurbaşkanlığı forsundan dolayı fotoğrafın indirilmesine karşı çıktı. Avcı, fotoğrafta AK Parti
'nin amblemi olması durumunda kabul etmeyeceklerini, ancak Cumhurbaşkanlığı forsuna dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.