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Van Büyükşehir Belediyesi binlerce öğrenciyi tarihle buluşturuyor

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, Özalplı öğrencilere kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi binlerce öğrenciyi tarihle buluşturuyor, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, Özalplı öğrencilere kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdirdi.


Eğitime verdiği desteklerle birçok öğrencinin gelişimine katkı sunan Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan öğrencileri tarihi mekanlarla buluşturmaya devam ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatları doğrultusunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülen sosyal sorumluluk projesi ile Özalp ilçesinde eğitim gören 90 öğrenci, kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezip Van ve Muş arasında yapılan engelliler basketbol maçını izledi.


Özalplı öğrenciler ilk olarak Urartu Müzesini ziyaret etti. Müzedeki Urartu dönemine ait eserleri yakından inceleyip, ilgili öğretmenlerinden bilgi aldılar. Müze ziyareti sonrasında Tarihi Van Kalesi ve kedi evini gezen öğrenciler, burada bol bol fotoğraf çekti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Biz Anadolu'yuz' projesi kapsamında Gaziantep'ten Van'a gelen çocuklarla da bir araya gelen Özalplı öğrenciler, Van Kalesi'nde oyunlar oynayıp sohbet ettiler.


Ardından İskele Öğretmenevinde yemeklerini yiyen öğrenciler, buradan Van ile Muş arasında yapılan engelli basketbol maçını izlediler. Maç boyunca takımlarına destek olan öğrenciler, maç sonunda ise iki takımın sporcularını kutlayıp fotoğraf çektirdiler.


Keyifli bir hafta sonu geçirdiklerini söyleyen öğrenciler, etkinlik için Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. - VAN

basketbol, Muş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:39 Kaynak: İHA
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