Son dakika haberi | Trafik kazasında bir bacağını kaybeden 'Pamuk'u Adanalı hayvansever sahiplendi - Son Dakika

Son dakika haberi | Trafik kazasında bir bacağını kaybeden 'Pamuk'u Adanalı hayvansever sahiplendi

26.11.2020 14:20
Son dakika haberi | Trafik kazasında bir bacağını kaybeden 'Pamuk'u Adanalı hayvansever sahiplendi, System.String[]

Son dakika haberi... VAN'da trafik kazası sonucu bir bacağını kaybetmesinin ardından Van Büyükşehir Belediyesi'nce sahip çıkılan 'Pamuk' adı verilen köpek, 'Bir Can Bir Yaşam Eğitim Derneği' üyesi Emrah Tıvrık tarafından sahiplenildi.

VAN'da trafik kazası sonucu bir bacağını kaybetmesinin ardından Van Büyükşehir Belediyesi'nce sahip çıkılan 'Pamuk' adı verilen köpek, 'Bir Can Bir Yaşam Eğitim Derneği' üyesi Emrah Tıvrık tarafından sahiplenildi. Adana'dan Van'a gelerek köpeği alan Tıvrık, "Pamuk çok güzel bir köpek. Böyle güzel bir köpeği sahiplendiğimiz için çok mutluyum. Ben köpeği sağlığına kavuşturan Van Büyükşehir Belediyesi ve veteriner hekimlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Her yıl yüzlerce hayvanın tedavisini ve bakımını üstlenen Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bir sokak hayvanına daha umut oldu. İpekyolu ilçesinde haziran ayında araç çarpması sonucu ağır yaralanan köpek, hayvan ambulansıyla Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Merkeze geldiğinde çok kan kaybeden ve bacağı birkaç yerden kırılan köpek, veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Sağ ön ayağında açık kırıklar tespit edilen ve üzerinden zaman geçtiği için kemik ve dokuları nekroze olan köpeğin bacağı operasyonla kesildi. Bakım merkezindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ve hayata yeniden tutunan köpeğe veteriner hekimler tarafından da 'Pamuk' ismi verildi.

ADANALI HAYVANSEVERLER PAMUK'U SAHİPLENDİSosyal medya paylaşımları üzerinden Pamuk'u gören 'Bir Can Bir Yaşam Eğitim Derneği', köpeği sahiplenmek istediklerini belirterek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile iletişime geçti. Gerekli yasal yazışmaların ardından Adana'dan Van'a gelen dernek üyesi Emrah Tıvrık, Pamuk'u sahiplenerek, Adana'ya götürdü. Her canın kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Emrah Tıvrık, "Pamuk çok güzel bir köpek. Böyle güzel bir köpeği sahiplendiğimiz için çok mutluyum. Pamuk bundan sonra bizimle yaşayacak. Ben köpeği sağlığına kavuşturan Van Büyükşehir Belediyesi ve veteriner hekimlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan modern görüntüsüyle dikkat çeken barınak, ameliyathaneler, aşılama odaları, rehabilitasyon merkezini içerisinde barındırırken, 500 sokak hayvanına da ev sahipliği yapıyor.


Son dakika haberi | Trafik kazasında bir bacağını kaybeden 'Pamuk'u Adanalı hayvansever sahiplendi
Son dakika haberi | Trafik kazasında bir bacağını kaybeden 'Pamuk'u Adanalı hayvansever sahiplendi
Son dakika haberi | Trafik kazasında bir bacağını kaybeden 'Pamuk'u Adanalı hayvansever sahiplendi
Son dakika haberi | Trafik kazasında bir bacağını kaybeden 'Pamuk'u Adanalı hayvansever sahiplendi
Son dakika haberi | Trafik kazasında bir bacağını kaybeden 'Pamuk'u Adanalı hayvansever sahiplendi
Son dakika haberi | Trafik kazasında bir bacağını kaybeden 'Pamuk'u Adanalı hayvansever sahiplendi
Son dakika haberi | Trafik kazasında bir bacağını kaybeden 'Pamuk'u Adanalı hayvansever sahiplendi
Son dakika haberi | Trafik kazasında bir bacağını kaybeden 'Pamuk'u Adanalı hayvansever sahiplendi

Rehabilitasyon Merkezi, Büyükşehir Belediyesi, Rehabilitasyon, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Trafik kazasında bir bacağını kaybeden 'Pamuk'u Adanalı hayvansever sahiplendi - Son Dakika


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