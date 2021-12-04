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1 YILDA KIRSAL KALKINMAYA 40 MİLYON LİRA HARCADIK - Son Dakika

1 YILDA KIRSAL KALKINMAYA 40 MİLYON LİRA HARCADIK

04.12.2021 10:11
1 YILDA KIRSAL KALKINMAYA 40 MİLYON LİRA HARCADIK

Van Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda 13 ilçede tarımsal destek ve kırsal kalkınma için 40 milyon lira harcandı.

Van Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda 13 ilçede tarımsal destek ve kırsal kalkınma için 40 milyon lira harcandı.

Van'da kırsal kalkınmayı destekleme, hayvansal ve bitkisel üretimi geliştirmek için Büyükşehir Belediyesinin devrim niteliğindeki çalışmaları sürüyor. 2021 yılında hayata geçirdiği tarımsal projelerle kırsaldan kente insan göçünün azaltılmasında ve ülke ekonomisinede katkı sunan Büyükşehir, sulama kanalı, sıvat, arazi yolları başta olmak üzere birçok alanda toplam 40 milyon TL harcama yaptı. 35 Milyon lirası öz kaynak, 5 Milyon lirası Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DAP) desteğiyle hayata geçirilen projeler çiftçinin yüzünü güldürdü.

18 MALLEYE 77 KİLOMETRE BETON SULAMA KANALI YAPILDI

'Önce üretim' sloganıyla çalışmalarını yürüten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 13 ilçede suyun ulaşmadığı arazilere kaynağından beton kanallarla su taşıdı. Toplam 77 kilometre uzunluğundaki kanallarla 100 binlerce dekarlık tarım arazisi sulama suyuna kavuşturuldu.

120 MAHALLEYE BİN ADET SIVAT KURDU

Türkiye'nin en çok küçükbaş hayvan nüfusuna sahip olan kentte, hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması için de çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallere 1680 beton sıvat, 1000 adette sac sıvat kurdu.

2 BİN 340 KİLOMETRE ARAZİ YOLU AÇILDI

Bugüne kadar yapılan hizmetlerle kırsal mahallelerdeki çiftçilerin üretimine olumlu katkıda bulunan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, açtığı arazi yollarıyla da çiftçiye büyük katkı sağladı. Arazilerine ulaşamayan çiftçilerin talepleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda toplamda 2 bin 340 kilometre arazi yolu kullanıma açıldı. Ayrıca çalışmalar kapsamında farklı noktalara 66 bin 512 metre koruge boru, 175 bin metre kangal boru desteği sağlandı.

642 KİLOMETRE SULAMA KANALI VE 112 ADET GÖLET TEMİZLİĞİ YAPILDI

İlkbahar ayları ile birlikte harekete geçen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, tarım arazilerini sulamak amacıyla kullanılan 642 kilometre toprak sulama kanalı ve sulama amaçlı kullanılan 112 göletin temizliğini yaptı. Atıl durumda olan kanal ve göletleri yeniden kullanıma sunan Büyükşehir, kırsalda yaptığı çalışmalarla çiftçi ve üreticiyi memnun etti.

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNİN KULLANILDIĞI 6 ADET HAYVAN İÇME SUYU TESİSİ YAPILDI

Tarım ve hayvancılık alanında yaptığı çalışmalarda Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ile işbirliği yapan Büyükşehir Belediyesi, güneş enerji sistemlerinin kullanıldığı 6 adet hayvan içme suyu tesisini kurdu. Yıllardır arazide hayvan içme suyu sıkıntısı yaşayan Başkale Büklümdere ve Bölekli, Gürpınar Sakalar, Muradiye Alkasnak, Saray Sırımlı ve Bakışık Mahallelerinde 5. 5 Kv gücünde Güneş Enerji panelleri ile suyu gün yüzüne çıkardı. Bu projeler kapsamında sıvatların yakınına fazla suyun israf olmaması içinde mesire alanları oluşturuldu.

Öte yandan bu yıl 29 mahallede elektiriğin sağlanmadığı arazilerde yapılan sondaj çalışmalarıyla çıkan su güneş enerji sistemleri ile önümüzdeki çiftçinin hizmetine sunulacak.

YERLİ TOHUM ATAĞI DEVAM EDİYOR

2020 yılında yerli ve milli tohumun korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için başlatılan yerli tohum atağı bu sene de devam ettirildi. Milli tohumun yaygınlaştırılması ve yüksek verimli ürünlerin elde edilmesi amaçlanan projeyle bölgede ürün çeşitliliğinin sağlanması ve sürdürülebilir milli tohumun yaygınlaştırılması planlanıyor. Bununla birlikte ayrıca çiftçilerin talepleri doğrultusunda makine ve tohum desteği başta olmak üzere birçok konuda da büyük destek sağladı.

BITTIM AĞAÇLARI'NIN FISTIĞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ DEVAM EDİYOR

Van Büyükşehir Belediyesi ile DAP'ın ortak yürüttüğü özel proje ile geçtiğimiz yıl Çatak Atlıhan bu sene ise Dalbastı Mahallesinde bıttım ağaçlarına fıstık fideleri aşılandı. 2 yılda yaklaşık 15 bin ağaç fıstık ağacına dönüştürülürken 65 çiftçiye de budama, bakım ve hastalıklara karşı mücadele eğitimi verildi. Proje kapsamında ayrıca, çiftçilere makine desteği de sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinin 13 ilçede kırsal hizmetleri, 2022 yılında da artarak devam edecek.

1 YILDA KIRSAL KALKINMAYA 40 MİLYON LİRA HARCADIK
1 YILDA KIRSAL KALKINMAYA 40 MİLYON LİRA HARCADIK
1 YILDA KIRSAL KALKINMAYA 40 MİLYON LİRA HARCADIK
1 YILDA KIRSAL KALKINMAYA 40 MİLYON LİRA HARCADIK
1 YILDA KIRSAL KALKINMAYA 40 MİLYON LİRA HARCADIK
1 YILDA KIRSAL KALKINMAYA 40 MİLYON LİRA HARCADIK
1 YILDA KIRSAL KALKINMAYA 40 MİLYON LİRA HARCADIK
1 YILDA KIRSAL KALKINMAYA 40 MİLYON LİRA HARCADIK

Büyükşehir Belediyesi, Sulama Kanalı, Tarım, Van, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 1 YILDA KIRSAL KALKINMAYA 40 MİLYON LİRA HARCADIK - Son Dakika


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