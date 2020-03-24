Van Büyükşehir Belediyesi caddeleri dezenfekte etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi caddeleri dezenfekte etti - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi caddeleri dezenfekte etti

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında ana arterlerde dezenfekte çalışması yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi caddeleri dezenfekte etti, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında ana arterlerde dezenfekte çalışması yaptı.


Dünyaya yayılan korona virüs tehdidinin ardından önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, yaklaşık 100 kişilik ekiple kent merkezinde insanların yoğun olarak kullandığı caddelerde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Kazım Karabekir, Cumhuriyet, Milli Egemenlik, Sıhke, İskele, İkinisan ve Zübeyde Hanım caddelerinde bulunan banka ATM'leri, otobüs durakları, çöp konteynerleri ile iş yerlerinin giriş camları da baştan sona dezenfekte edildi.


Van Büyükşehir Belediyesi olarak korona virüse karşı 7/24 mücadele ettiklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, virüsün kontrol edilmesi için vatandaşların evlerinden dışarı çıkamamaları uyarısında bulundu. Allahverdi, "Korona virüs önlemleri kapsamında toplu yaşamın olduğu her alanda en üst düzeyde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugünde kent merkezindeki ana caddelerle iş yerlerimizin girişlerinde yaklaşık 100 personelle bu çalışmayı yürütüyoruz. Bizim vatandaşlarımızdan talebimiz mümkün mertebe dışarı çıkmasınlar. İllaki çıkma ihtiyaçları varsa da yakın temastan kaçınsınlar. Unutmayın korona virüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Bizler tedbirimizi aldığımızda bu işin üstesinden kesinlikle geleceğiz. Bu çalışmalarımız 7/24 toplum yaşam alanları ve insanların yaşadığı bütün alanlarda devam ediyor. Halkımızın sağlığı bizim önceliğimizdir" diye konuştu.


İş yeri sahipleri ve vatandaşlarda yapılan çalışmayı takdir etti. - VAN

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Kazım Karabekir, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:04 Kaynak: İHA

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