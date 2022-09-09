Çaldıran'da yeni itfaiye binası yapılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran ilçesinde yeni itfaiye grup amirliği binası yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, ilçelerde yaptığı çalışmalarla hizmet kapasitesi ve kalitesini artıran İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Çaldıran'da modern bir itfaiye grup amirliği binası inşa ediyor.

Kısa süre önce yapımına başlanan ve yüzde 70'i tamamlanan binanın bitirilmesiyle ilçe tam donanımlı ve modern bir yapıya kavuşacak.

Başkale, Saray ve Erçek'te itfaiye grup amirlikleri binalarını tamamlayan belediye, Çaldıran, Gürpınar ve Bahçesaray'da hizmet binalarının yapımını sürdürüyor.