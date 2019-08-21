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Van Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına operasyon: 9 gözaltı

17 dakika önce

Van Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına operasyon: 9 gözaltıVAN - Van Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki görevleri esnasında PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve aralarında daire başkanı ile şube müdürlerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Van Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına operasyon: 9 gözaltı
VAN - Van Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki görevleri esnasında PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve aralarında daire başkanı ile şube müdürlerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Ağustos 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Van Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki görevleri esnasında PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve halen aktif olarak çalışan 9, Kanun Hükmünde Kararnameyle görevden uzaklaştırılan 3 kişi olmak üzere toplam 12 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda aralarında daire başkanı ve şube müdürlerinin de bulunduğu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 3 kişinin aranması ise devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
PKK, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:50 Kaynak: İHA
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