Van Büyükşehir Belediyesi Çatak'ta 6 köprü inşa ediyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak-Konalga kara yoluna 6 köprü inşa ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, büyükşehir belediyesi, yeni yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan köprü ve sanat yapılarını da Van'a kazandırıyor.

Çatak ilçesine 70 kilometre uzaklıktaki Sırmalı, Dokuzdam, Konalga, Narlı, Sugeldi mahallelerinin yapımı devam eden yeni kara yoluna 10 metre genişliğinde köprüler inşa ediliyor.

Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve AK Parti Çatak İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kumcu çalışmaların yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Kaymakam Çeçen, bölgede yapılan çalışmaları incelediklerini belirterek, "Yeni yolumuz tamamlandığında mahallelerimize ulaşım hem kısalacak hem de daha güvenli hale gelmiş olacak. Çatak halkı adına Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'e ve Van Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

İlçenin Zeril bölgesinde yeni açılacak yol sayesinde mesafenin 22 kilometre kısalacağını aktaran Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş ise aynı güzergah üzerinde 6 büyük köprü inşa ettiklerini söyledi.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da kısalacak yol sayesinde mahallelinin bir çok sıkıntısının giderileceğini kaydederek büyükşehir belediyesine teşekkür etti.