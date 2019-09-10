Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesi çorba dağıtımına başladı
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Van Büyükşehir Belediyesi çorba dağıtımına başladı

2 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin 3 farklı noktasında sıcak çorba dağıtımına başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi çorba dağıtımına başladı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin 3 farklı noktasında sıcak çorba dağıtımına başladı.


Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığına bağlı aşevi tarafından hazırlanan çorbalar dağıtılmaya başlandı. Havaların serinlemesi ve eğitim öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte aşevi aşçıları tarafından hazırlanan mercimek çorbası, sabahın erken saatlerinde YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çarşı merkezinde ekmek ile birlikte vatandaşa ikram ediliyor. Genellikle öğrenciler, hasta yakınları, mülteciler ve işçilere dağıtılan çorba, büyük ilgi görüyor. Dağıtılan çorbaların vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanı Erkan Akın, "Aşevimizde hazırlanan çorbaların ikramı sabahın erken saatlerinde başlıyor. Bu çorbalar 3 noktada haftanın 5 günü dağıtılıyor. Çorbalarımız özellikle üniversite öğrencileri, mülteciler, hasta yakınları ve işçiler tarafından memnuniyetle karşılanıyor" dedi. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
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