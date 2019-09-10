Van Büyükşehir Belediyesi'den seyyar satıcı denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dün gece yaptığı bir çalışmayla Cumhuriyet Caddesi gibi ana arterlerdeki seyyar satıcılara ve kaldırım işgallerine karşı harekete geçti.



Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, son dönemlerde büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanında olan ana arterlerdeki kaldırım ve yolları kapatarak araç ve yaya akışını engelleyen, seyyar satıcı, görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışma başlattı. Ana caddeleri işgal eden cızbızcı ve semavercilere müdahale ettiklerini ifade eden Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, kent estetiğini ve huzurunu bozanlara müsaade etmeyeceklerini söyledi. Zabıtanın görev ve sorumlulukları bilincinde 20 zabıta personeli ile dün akşam seyyar satıcılara karşı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Sevinç, "Biz bu konunun takipçiyiz. Kaldırımları işgal ederek kentin estetiğini, huzurunu bozan şahıslara asla müsaade etmeyeceğiz. Kentimizin düzeni, dirliği ve selameti için yasal çerçevede faaliyetlerimiz aralıksız devam edecektir. Vatandaşa ait yeşil alanların korunması, şehirdeki belli noktalardaki kötü kokunun giderilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca sağlıksız gıda denetimlerimizi de başlattık" dedi.



İlçe belediyeleri ile koordinasyonun da sağlanacağını dile getiren Sevinç, seyyar satıcılardan alınan malzemelerin de Büyükşehir Belediyesinin deposuna kaldırıldığını belirtti. - VAN