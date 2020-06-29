Van Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında 13 ilçede toplu yaşam alanlarını dezenfekte ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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