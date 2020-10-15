Van Büyükşehir Belediyesi Edremit'teki asfalt çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Edremit ilçesinde başlatılan asfalt ve yol çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2020 asfalt sezonunun açılmasıyla kentin bir çok noktasında çalışma başlatan ekipler, ilçelerdeki sıcak asfalt ve yol çalışmalarını tamamlıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Edremit ilçesinde başlatılan çalışmalarda 10 bin 812 ton asfalt kullanarak 8 kilometrelik Kavurma, Çiçekli, Gölkaşı, Bakımlı, Kıyıcak ve Andaç mahalle yolları asfaltlandı.

Erdemkent, Erenkent ve Esentepe mahalle yolunda başlatılan yol, taş duvar ve reglaj çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Edremit ilçesindeki eğitim kurumlarının bahçelerine 2 bin 200 ton asfalt kullanan belediye ekipleri, birçok mahalle yolunda gerçekleştirdiği iyileştirme ve yama çalışmalarına da 2 bin 500 ton asfalt harcadı.