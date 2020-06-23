Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden dilencilere operasyon - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların iyi niyetini istismar ederek haksız kazanç sağlayan ve halk sağlığını tehdit eden dilencilere göz açtırmıyor.



Van'da korona virüs salgınına rağmen işlek caddelerde dilenerek halk sağlığını tehdit eden dilencilerle mücadele aralıksız bir şekilde sürüyor. Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, özel kıyafetlerini giyerek, kentin işlek caddeleri, camii önleri ve trafik ışıklarında dilenenleri tek tek topladı. Yapılan çalışmalarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca dilenci yakalanırken, bu şahıslar üzerinde çıkan paralara da kamuya aktarılmak üzere el konuldu. Ayrıca dilenen şahıslar hakkında tutanak tutularak yasal işlem yapıldı.



Salgın sürecinde dilencilere yönelik çalışmalara ağırlık verilirken, dilenciliği meslek edinen istismarcılara fırsat verilmeyeceği belirtildi. - VAN