Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesi, Emıtt Fuarında

Van Büyükşehir Belediyesi, Emıtt Fuarında

44 dakika önce

Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) ilin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Emıtt Fuarında, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) ilin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtıyor.

31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde ziyaretçilerini ağırlayacak olan ve dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), farklı illerden kültürleri buluşturuyor. Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen EMITT Fuarında; Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının ortak kurduğu 'Van' standı büyük ilgi görüyor. Fuara, Van Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan ile birlikte ilçe belediye başkan vekilleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, birçok Vanlı esnaf ve sanatkarlar ile turizmciler katıldı. Standı ziyaret eden vatandaşlara Van'ın tarihi ve kültürel yönleri ile ilgili bilgiler aktaran yetkililer, ziyaretçileri bölgeye davet etti. Yöresel ürünler, tarihi ve doğal güzellikleri ile Van'ın her alanda tanıtımı yapılan stant, ilk 2 günde ziyaretçi akınına uğradı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otelciler Federasyonu ile Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin iş ortaklığında düzenlenen EMITT'e 90 ülkeden katılımcı ve 60 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği bildirildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:43 Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz, Van, Güncel
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