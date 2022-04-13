Van'da engelli derneklerinin yöneticilerinden belediyeye ziyaret - Son Dakika
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Van'da engelli derneklerinin yöneticilerinden belediyeye ziyaret

13.04.2022 12:42
Van'da engelli derneklerinin yöneticilerinden belediyeye ziyaret

Van'daki engelli derneklerinin yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'i ziyaret etti.

Van'daki engelli derneklerinin yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Büyükşehir Belediyesinin engelli spor kulüplerine verdiği destekler devam ediyor.

Bu kapsamada Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği, Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü ve Van Altı Nokta Körler Derneği Spor Kulübü üyeleri Genel Sekreter Çelikel'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Derneğin yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile yakından ilgilenen Çelikel, spor kulübüne belediye olarak desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.

Dernek üyeleri, spor kulübüne yaptıkları destek için Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek Çelikel'e plaket takdim etti.

Van'da engelli derneklerinin yöneticilerinden belediyeye ziyaret
Van'da engelli derneklerinin yöneticilerinden belediyeye ziyaret

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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