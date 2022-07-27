Van Büyükşehir Belediyesi Erciş'te asfalt çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Van Büyükşehir Belediyesi Erciş'te asfalt çalışmalarını sürdürüyor

27.07.2022 12:52
Van Büyükşehir Belediyesi Erciş'te asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesinde yol asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesinde yol asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 5 bin 500 kilometrelik yol ağını daha kaliteli ve konforlu hale getirmek için çalışan ekipler, 13 ilçedeki yol ve asfalt projelerini hayata geçiriyor.

Bu kapsamda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Erciş'te başlattığı asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede şuana kadar 4.5 kilometrelik yolda sanat yapıları, altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, 12 noktadaki 17.5 kilometrelik yolda ise altyapı çalışması yapıyor.

Yeşilova Mahallesi sakinlerinden İkram Kanatlı, çalışmalardan dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Mahalle yollarının kötü durumda olduğunu belirten Kanatlı, "Yeni yolumuzun alt yapısı tamamlanıyor. Asfaltı da yapılıyor. Daha önce stabilize yol yapılmıştı ancak araç trafiği fazla olduğu için toz oluyordu. Yolumuz asfaltlanacak. Burada çok güzel bir çalışma yapılıyor." dedi.

YORUMLAR
500
Sivaslı halterci Türkiye ikincisi oldu Sivaslı halterci Türkiye ikincisi oldu Başkan Vekili Aydın'dan Erçek Mahallesi'ne ziyaret Başkan Vekili Aydın'dan Erçek Mahallesi'ne ziyaret
Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi Erciş'te asfalt çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
11:22 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11
11:08 Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'lık zam halaylar eşliğinde kutlandı
11:03 Güne yükselişle başlayan gram altın 988 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:50 Fed'in faiz kararları bekleniyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 13:03:15. #1.13#
SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesi Erciş'te asfalt çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement