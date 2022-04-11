Van Büyükşehir Belediyesi Eski Kale Yolu'nu yenileyecek - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi Eski Kale Yolu'nu yenileyecek

11.04.2022 21:52
Van Büyükşehir Belediyesi Eski Kale Yolu'nu yenileyecek

Van Büyükşehir Belediyesi, tarihi Van Kalesi'nin güneyinden Van Gölü sahillerine giden Eski Kale Yolu'nu yeniliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, tarihi Van Kalesi'nin güneyinden Van Gölü sahillerine giden Eski Kale Yolu'nu yeniliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca projesi hazırlanan yol, Atatürk Kültür Parkından başlayarak fidanlık sahil yoluna kadar uzanıyor.

Eski Kale Yolu'nu hak ettiği değere kavuşturacak olan yaklaşık 2 kilometrelik güzergahta, genişletme, yarma ve dolgu çalışmaları başlatıldı.

Yolda, altyapı başta olmak üzere, sıcak asfalt, aydınlatma, bisiklet yolu, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları da yürütülecek.

Proje kapsamında yaklaşık 2 kilometre sıcak asfalt, 9 bin 356 metrekare kaldırım, 2 kilometre bisiklet yolu, 3 bin 785 metre bordür, 130 kaldırım aydınlatma direği, 122 ağaç dikimi ve yol boyu peyzaj yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen çalışma ile vatandaşlar, eski Van Şehri, Tarihi Van Kalesi, Hüsrev Paşa Külliyesi ve Kaya Çelebi Camii gibi tarihi mekanların seyri eşliğinde Van Gölü sahillerine ulaşabilecek.

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Kaynak: AA

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