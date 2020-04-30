Van Büyükşehir Belediyesi esnafa maske ve eldiven dağıttı - Son Dakika

Esnaf da çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Esnafa maske ve eldiven dağıtılan ekipler, Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler kent genelinde fırın, lokanta, marketlerde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor.

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