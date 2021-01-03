Van Büyükşehir Belediyesi filosuna 12 iş makinesini daha aldı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi filosuna 12 iş makinesini daha aldı

03.01.2021 03:43
Van Büyükşehir Belediyesi filosuna 12 iş makinesini daha aldı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi filosuna 12 iş makinesini daha aldı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: "Bu araçların tamamı kendi öz kaynaklarımızla alındı" Van Büyükşehir Belediyesi vatandaşa daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla kendi öz kaynaklarını kullanarak...

Van Büyükşehir Belediyesi filosuna 12 iş makinesini daha aldı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez:

"Bu araçların tamamı kendi öz kaynaklarımızla alındı"

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi vatandaşa daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla kendi öz kaynaklarını kullanarak filosuna 12 önemli iş makinesini daha aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni alınan 12 adet iş makinasının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İş makinesi tanıtımı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Edremit Kaymakamı ve Belediye Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman'ın katılımıyla Süphan Mahallesinde yer alan merkez şantiyede yapıldı.

Yeni alınan iş makinelerini inceleyen Vali Bilmez, belediye yeni alınan ve alınacak şehirlerarası yolcu taşıma araçları hakkında bildi verdi. Vali Bilmez, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "18'i toplu taşımada kullanılacak 8,5 metre uzunluğunda aracımızla 4 adet de şehirlerarası yolcu taşıma standartlara sahip yeni model araç aldık. Bu araçlarımız Kapıkköy Gümrük Kapısı ile merkez arasında Havaş mantığıyla çalışacaklar. Arkasından gelecek 22 adet 8,5 metre uzunluğunda aracımız yakın zamanda bize teslim edilecek. 12,5 metrelik aracımız da mart ayında teslim edilecek" dedi.

"Bu sene tedbirli davrandık"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Daire Başkanlığı ekiplerinin kullanacağı 12 iş makinesini teslim aldıklarını söyleyen Bilmez, "Bunları da faaliyete sokacağız. Bunlardan en önemlisi asfalt serme makinesidir (Finişer). Elimizde bu makineden daha önce vardı ama yetersiz kalmaktaydı. Bu yüzde kapasitesi daha yüksek bir makine ve beraberinde ise iki adet silindir. Bu silindir makinelerinin biri lastikli, diğeri ise demir silindirlidir. 6 adet kazıcı-yükleyici Hidromek alındı. Bu makineler elimizi rahatlatacaktır. İki adet de sulama aracı bunlardan bir tanesi Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilirken, diğeri de kendi öz sermayemizle satın aldık. Bir diğer aracımız da kar toplama aracıdır. Bu aracımız yurtdışından geldi. Geçen sene yoğun kar yağınca bir düşük modelini Türkiye'de bulup onu kullanıyorduk. Bu sene tedbirli davrandık" diye konuştu.

"Tamamı kendi öz kaynaklarımızla alındı"

Belediyenin hizmet filosuna katılan iş makinelerin tamamını öz kaynaklarıyla aldıklarına dikkat çeken Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar için herhangi bir borçlanma olmadı. Diğer toplu taşıma araçları için de burç yapılmadı. Bunlar tamamen İller Bankası'ndan aldığımız kendi öz gelirlerimizle karşılandı. İnşallah önümüzdeki dönem daire başkanlığı ekipleri daha çok sahada olacak, vatandaşlarımızın daha çok derdine derman olmaya çalışacaklardır. Tek amacımız yaşanabilir bir Van meydana getirmek."

Toplu taşıma yapan kooperatiflerin belediyenin ortaya koyduğu kurallara uymamakta gayret gösterdiklerini dile getiren Bilmez, kurallara oymayarak vatandaş memnuniyetini ön planda tutmaya çalışılmaması durumunda daha ciddi anlamda araç alımına giderek, toplu taşımanın tamamını belediye tarafından yürüteceklerinin altını çizdi.

Tanıtım programı yapılan duanın ve toplu hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

Büyükşehir Belediyesi, Emin Bilmez, Makine, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi filosuna 12 iş makinesini daha aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji, 7 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Exxen girişimi kötü başlayınca Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluk Survivor 2021'in ilk tanıtımı yayınlandı! İşte yeni sezonda yarışacak ünlü isimler Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu
MasterChef Türkiye'de büyük finalin ilk turunu kazanan isim belli oldu MasterChef Türkiye'de büyük finalin ilk turunu kazanan isim belli oldu         
00:46
"Engelli kıza cinsel istismar" iddiasıyla ilgili Malatya Valiliği'nden açıklama: Böyle bir bulgu yok         
23:38
Davutoğlu, akraba kayırmacılığı ile ilgili soruya başbakanlığı döneminden örnek verdi: Hemen istifasını istedim Davutoğlu, akraba kayırmacılığı ile ilgili soruya başbakanlığı döneminden örnek verdi: Hemen istifasını istedim         
22:34
Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar         
21:27
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı         
16:06
Yaralı fotoğrafını sızdıran görevli için Omar'dan çarpıcı sözler: Yasal işlem başlatmayın, ailesi zarar görür Yaralı fotoğrafını sızdıran görevli için Omar'dan çarpıcı sözler: Yasal işlem başlatmayın, ailesi zarar görür         
14:46
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek         
11:02
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 03:53:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Büyükşehir Belediyesi filosuna 12 iş makinesini daha aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei