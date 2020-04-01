Van Büyükşehir Belediyesi gazetecileri unutmadı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kentte görev yapan gazetecilere içerisinde, maske, tek kullanımlık tulum, eldiven, dezenfektan, ıslak mendilin yer aldığı dezenfektan seti gönderdi.



Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve tüm dunyaya yayılan Korona virüs tedbirleri kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi, kentte üst düzey tedbirlerine devam ediyor. Bu kapsamda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatı doğrultusunda kentte görev yapan basın mensuplarının daha rahat çalışmalarına katkıda bulunarak içerisinde, maske, tek kullanımlık tulum, eldiven, dezenfektan, ıslak mendilin yer aldığı dezenfektan seti gönderdi. basın mensupları ise kendilerini unutmayan Vali Bilmez ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.



Basın mensuplarına gönderilen hijyen seti içerisine kısa bir not düşen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Değerli gazeteciler; malumunuz üzere tüm dünyaya ve ülkemize musallat olan korona virüs salgınına karşı önlemlerimiz son sürat devam ediyor. Bu anlamda sahada çalışan siz gazetecilerin sağlığı bizler için önem arzetmektedir. Kamuoyunu bilgilendirirken olası risklere karşı korunmanız anlamında siz değerli basın mensuplarımıza bir sağlık kiti hazırladık. İnşallah en kısa sürede virüs salgınını atlatarak daha sağlıklı, mutlu günlerde



buluşmamız dileğiyle" dedi.



Van Büyükşehir Belediyesi, tarafından geçtiğimiz hafta kentte görev yapan basın mensuplarının büroları dezenfekte edilmişti. - VAN