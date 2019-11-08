Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesi geleceğin futbolcularını arıyor
Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi geleceğin futbolcularını arıyor

Van Büyükşehir Belediyesi geleceğin futbolcularını arıyor

7 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Gençlik ve Spor Kulübü, 2019-2020 amatör futbol sezonu kapsamında futbolcu seçmeleri düzenliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi geleceğin futbolcularını arıyor, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, 2019-2020 amatör futbol sezonu kapsamında futbolcu seçmeleri düzenliyor.


Kurulduğu günden bu yana farklı dallarda birçok başarıya imza atan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 9-18 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği futbolcu seçmeleri ile geleceğin yıldızlarını bünyesine katıyor. Her gün saat 16.30'da Van İŞGEM Semt Sahasında düzenlenecek seçmelere, 12-19 yaş arası gençler katılabilecek. Ayrıca seçmelerde yer almak isteyenler için de, Karşıyaka Beşyol ve İskele Cezaevi önünden her gün saat 16.00'da ücretsiz servis imkanı sunulacak. - VAN

Futbol, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:11 Kaynak: İHA
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