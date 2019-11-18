Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı kuruldu
Son Dakika Spor Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı kuruldu - Son Dakika Spor

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı kuruldu

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Gençlik ve Spor Kulübünün futbol takımı kuruldu.

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı kuruldu, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Gençlik ve Spor Kulübünün futbol takımı kuruldu.


Farklı dallarda birçok başarıya imza atan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, aynı isim adı altında futbol takımını kurdu. Bünyesindeki atletizm, oryantiring, kadın voleybol, engelli badminton, engelli judo, kick boks, basketbol ve dağcılık branşlarında faaliyet yürüten Gençlik ve Spor Kulübü, futbol takımını da kurarak Van Büyükşehir Belediyesinin sporcu kimliğini genişletti.


Gençleri spora yönlendirmek için çaba sarf eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, altyapıya önem vererek gelecek vaat eden futbolcuları spor dünyasına kazandıracak. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak kurulan futbol takımı, 9-18 Kasım tarihleri arasında "Geleceğin Yıldızları Aranıyor" sloganıyla 12-19 yaş aralığı kategorilerinde seçmelerini tamamladı. 10 gün süren seçmelere yaklaşık 3 binin üzerinde çocuk ve genç katıldı. Kulübün teknik heyetinin gözetiminde yaklaşık 250 sporcuya filiz lisansları verilecek.


Seçilen sporcular, bundan böyle Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında kent sporu için ter dökecek. - VAN

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:18 Kaynak: İHA
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