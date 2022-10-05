Van Büyükşehir Belediyesi hasta nakil hizmetini sürdürüyor - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi hasta nakil hizmetini sürdürüyor

05.10.2022 17:58
Van Büyükşehir Belediyesi hasta nakil hizmetini sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil hizmetlerini sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil hizmetlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, hastaneye gitme imkanı olmayan, yürüme sıkıntısı çeken, yatağa bağımlı vatandaşlara ücretsiz hakil hizmeti veriyor.

Belediyenin evde sağlık hizmetleri birimine ulaşarak yardım isteyen vatandaşlar, tedavi günleri geldiğinde belediyeye ait ambulansla evlerinden alınarak hastaneye götürülüyor, işlemlerin ardından tekrar evlerine bırakılıyor.

Hasta nakil hizmeti, 7 sağlık personeli ve 2 ambulansla her ay yaklaşık 250 hastaya veriliyor.

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Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi hasta nakil hizmetini sürdürüyor - Son Dakika

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