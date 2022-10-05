Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, hastaneye gitme imkanı olmayan, yürüme sıkıntısı çeken, yatağa bağımlı vatandaşlara ücretsiz hakil hizmeti veriyor.

Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van Büyükşehir Belediyesi hasta nakil hizmetini sürdürüyor - Son Dakika

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