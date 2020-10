4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin kapılarını hayvanseverlere açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkeze gelen hayvanseverler, burada verilen hizmetleri gördü, bakım altındaki hayvanları sevme imkanı buldu.

Çocuklar kedi ve köpeklerle eğlenceli vakitler geçirip hayvanlara mama verdi.

Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer, merkez olarak Türkiye'nin ve bölgenin en modern tesislerinden birine sahip olduklarını belirterek, "Bu özelliğimiz sayesinde de her yıl yüzlerce hayvanı tedavi edip sağlığına kavuşturuyoruz. Bakıma muhtaç hayvanları da burada misafir ediyoruz. Yine barınağımızı her gün onlarca kişi ziyaret ediyor ve hayvanları sevebiliyor. İsteyenler ise bu hayvanları sahiplenebiliyor. İl genelinde 75 noktaya her gün düzenli olarak yem bırakıyoruz. Aşılama çalışmalarımız rutin olarak devam ediyor. Hayvan ambulansımızla da yaralı hayvanlara anında müdahale edebiliyoruz." dedi.