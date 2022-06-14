Van Büyükşehir Belediyesi haziran ayı UKOME toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) haziran ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel başkanlığında yapılan toplantıya, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulaştırma 8. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı ve Tatvan Liman Başkanlığı yetkilileri ile belediyenin ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, İrfan Baştuğ Caddesi'nde araçların iki yönlü park etmesinin trafik akışını engellemesi nedeniyle caddede park yasağı uygulanmasına karar verildi.

Toplantıda, vatandaşlardan ve kurumlardan gelen hız kesici talebi ile ek gündem maddeleri olan, personel servis araçlarının güzergahlarının belirlenmesi, nakliye ve yük taşımacılığı yapan araçların şehir merkezine giriş saatlerinin düzenlenmesi konuları da konuşuldu.

Toplantı, katılımcılar arasında yapılan bilgi alışverişiyle sona erdi.