Van Büyükşehir Belediyesi heyetinden Çatak'a ziyaret

Van'ın Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman başkanlığındaki heyet, Çatak ilçesini ziyaret etti.



Çatak Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın ve Fen İşleri Müdürü Erdoğan Babur tarafından ilçe girişinde karşılan Genel Sekreter Türkman ve beraberindekiler, ilk olarak Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen'i makamında ziyaret etti. Heyete Çatak'la ilgili bilgi veren Kaymakam Çeçen,



"Büyükşehir ve Çatak Belediyemiz ile birlik ve beraberlik içerisinde koordineli şekilde yapacağımız çalışmalarla Çatak'ta yaşam standartlarını yükselteceğiz, Genel Sekreter Türkman ve ekibine vatandaşlarımızdan gelen talepleri ilettik. İnşallah bize Van Büyükşehir Belediyesi olarak gereken desteği ve yardımı sağlayacaklar. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Türkman ve ekibine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Çatak'ta yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere geldiğini belirten Genel Sekreter Muhammet Fuat Türkman ise, "Çatak Kaymakamlığı ve Çatak Belediyesinin taleplerini ve isteklerini yerinde görmek ve Büyükşehir Belediyemize bağlı birimleri ziyaret etmek için doğa harikası Çatak'a ziyarette bulunduk. Çatak'a yapabileceklerimiz konusunda istişarelerde bulunduk. Bizler de elimizden geldiğince çalışmalara destek vereceğiz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde Çatak'ta güzel çalışmalar yapacağız" dedi.



Genel Sekreter Türkman, Kaymakam Çeçen ve beraberindekiler, Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren otogar, mezbahane, VASKİ, itfaiye ve yol yapım birimlerini ziyaret edip, birim şeflerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman'in Çatak ziyaretine Van Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, İşletme İştirakler Daire Başkanı Adnan Ergenç, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in Danışmanı Doç. Dr. Mucip Tapan da katıldı. - VAN