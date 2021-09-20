Van Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

- Van Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden kent zararlılarına karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı Van Büyükşehir Belediyesinin ilaçlama çalışmaları hızla devam ediyor. Van Gölü kıyısı başta olmak üzere kentteki bataklık ve sazlık alanlar, 7/24 aralıksız özel ekipman ve araçlarla taranıp ilaçlanıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığının koordinasyonunda 30 araç, 50 çalışan ise açık alanlar düzenli olarak ULV, mistblower ve biocycle motorlarla ilaçlıyor. İlaçlamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor. İlaçlama çalışmalarının aralık ayına kadar devam edeceği ve sonranda ise ekiplerin kışlak mücadelesine başlayacağı bildirildi.

"İlaçlama çalışmalarımız hızla devam ediyor"

Erken alınan tedbirlerle sinekle mücadelede ciddi yol aldıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, "Bu yıl erken alınan tedbirlerle larvaların önüne geçerek popülasyonun çoğalmasını önledik. Havaların çok sıcak olmasına rağmen kıyı şeridi ve bataklıklarda neredeyse sinek yok. Vatandaşlarımız ve esnafımız çalışmalardan oldukça memnun. Buna rağmen personellerimiz ile birlikte yoğun bir çalışma içindeyiz. Halkımıza sineksiz bir yıl geçirdik. 2022 yılında da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek" dedi.

"Başarılı çalışmadan dolayı sinekler çok az"

Yapılan ilaçlama çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren İsmail Abalı, "Bu yıl Van Büyükşehir Belediyesinin başarılı çalışmasından dolayı sinekler çok az. Geçen yıllarda sinek çok vardı fakat bu yıl yok. Belediye bu yıl çok güzel bir çalışma yaptı. Bu çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.