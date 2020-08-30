Van Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan işçilerin sosyal hak ve ücretlerinde iyileştirme yaptı.

Edremit ilçesindeki 112 Acil Çağrı Merkezi toplantı salonunda düzenlenen programda, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu arasında toplu sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye göre Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Belvan şirketinde çalışan işçilerin sosyal hak ve ücretlerinde iyileştirme sağlandı.

"İşçi ve işveren ayrımı yapmıyoruz"

İmza töreninde konuşan Bilmez, 1600 kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzun zamandır devam ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron işçi olarak tabir edilen işçilerin 2018 yılında belediye şirketine geçtiğini anımsatan Bilmez, şöyle konuştu:

"Taşeron işçilerimiz için ilk kez resmi olarak Van Büyükşehir Belediyesi'nde sendika üzerinden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapıldı. Aynı işi yapıp farklı ücret alan alan işçiler vardı. Şartları zorlayarak işçilerimizin yevmiyelerini eşitlemeye çalıştık. İşçilerin bize aylık maliyeti 2 milyon 300 bin lira civarında. Biz işçi ve işveren ayrımı yapmıyoruz. Ortak paydamız halkımıza hizmet etmektir. Biz bir aileyiz. Halkımızın en büyük yükünü Belvan işçilerinin çektiğini biliyoruz. Van halkının memnuniyetini her şeyin üstünde tutacağız. İmkanlarımız ölçüsünde bundan sonraki dönemlerde işçimizin lehine olan hükümleri sözleşmelere koymaya çalışacağız."

Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Efeoğlu ise Vali Bilmez'in Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine atandığı günden bu yana belediyede yolsuzluklardan, haksızlıklardan bahsedilmediğini ifade etti.

İhalelerin şeffaf bir şekilde yapıldığını, gereksiz harcamaların önüne geçildiğini aktaran Efeoğlu, şöyle devam etti:

"Yatırımlar ve hizmetler eskisinden daha iyi bir şekilde devam ediyor. Hiçbir çalışan alacağını bir gün bile geçirmeden alıyor. Bin 600 kişiyi ilgilendiren bu sözleşmeyle haksızlığın önüne geçildi. Maaşlarda çok büyük adaletsizlik vardı. Aynı işi yapıp farklı maaş alan işçilerimiz vardı. 21 değişik yevmiye bu sözleşme ile 9 farklı yevmiyeye düşürüldü. Maaşların artmasının yanı sıra yapılan sözleşmenin adaletli oluşu bizi ve üyelerimizi de ziyadesiyle memnun etti."

Programa, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammed Fuat Türkman, belediye yetkilileri ve sendika temsilcileri katıldı.