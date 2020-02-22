Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 1. lig yolunda - Son Dakika
Son Dakika Spor Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 1. lig yolunda - Son Dakika Spor

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 1. lig yolunda

6 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 8. grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligi 2'inci sırada tamamlayarak play-off için mücadele etmeye hak kazandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 1. lig yolunda, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 8. grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligi 2'inci sırada tamamlayarak play-off için mücadele etmeye hak kazandı.


Sezon başında sporcusu, teknik heyeti, taraftarı ve yönetimiyle şampiyonluğa odaklanan ve grubunun en istikrarlı performansını sergileyen Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sezonu 37 puanla 2'inci sırada tamamladı. Sezonun son maçını da evinde Mardin Dinamik Gençlik Voleybol Takımıyla oynayan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 3 sette de 25-12 gibi net bir skorla maçı kazanarak adını play-off'a yazdırmayı başardı.


Play-offa katılmayı hak eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 4-5-6 Mart tarihlerinde play-off 1'inci turunda Fenerbahçe, Ankara Numune ve Konya Ereğli Voleybol takımları ile karşılaşacak. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
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