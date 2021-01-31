Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 12. galibiyetini aldı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 12. galibiyetini aldı
31.01.2021 19:13
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi takımlarından Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 12. galibiyetini aldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi takımlarından Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 12. galibiyetini aldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TVF Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Silopi Belediye Gençlik Kadın Voleybol Voleybol Takımı'nı konuk etti.
Van ekibi, setlerde rakibini 3-0 yenerek ligdeki 12. galibiyetini elde etti.
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