Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 8. Grup'ta mücadele edecek olan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonu için hazırlıklarına başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon play-off mücadelelerine kalan ve yarı finalde Fenerbahçe'ye mağlup olan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın, yeni sezonundaki fikstürü belli oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sporcular taktik ve ısınma hareketleri yaptı.
Bu sezon şampiyonluk hedefleyen sporcular, sezonun ilk haftasında 25 Ekim Pazar günü Silopi Belediye Gençlik Kadın Voleybol Takımını ağırlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 15:17 - Kaynak: AA
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