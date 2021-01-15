Van Büyükşehir Belediyesi kiracılarına ücret kolaylığı sağlayacak - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, kendi mülkiyetinde bulunan iş yerleri için kira kolaylığı sağlayacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye meclisinin aldığı kararla iş yerleri kapanan kiracılarından 6 ay kira alınmayacağı, faaliyeti devam eden kiracılara da yüzde 50 indirim yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında toplanan belediye meclisi, kendi kiracılarıyla ilgili önemli kararlar aldı. Meclis, salgınla ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca iş yerleri kapanan kiracılarından 1 Ocak'tan itibaren 6 ay boyunca kira almayacak. Yine bu kapsamda iş yerleri çalıştığı halde sıkıntılı günler yaşayan kiracısını da düşünerek yine 6 ay boyunca yüzde 50 kira indirimi yapacak. Ancak kiracıların bu haklardan yararlanabilmesi için belediyeye kira borçlarının olmaması ya da 7256 sayılı yapılandırma kanunu çerçevesinde belediyeye olan borçlarını yapılandırmaları gerekirken, yapılandırma sonrası taksitlerin ödenmemesi durumunda ise kira affı ve erteleme durdurulacak."