Van Büyükşehir Belediyesi kış şartlarından etkilenen yolları onarıyor - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi kış şartlarından etkilenen yolları onarıyor

10.05.2022 13:21
Van Büyükşehir Belediyesi kış şartlarından etkilenen yolları onarıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarından dolayı bozulan yollarda genişletme ve onarım çalışması başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarından dolayı bozulan yollarda genişletme ve onarım çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, havaların ısınmasıyla merkez ilçelerdeki, cadde ve sokakların yanı sıra Muradiye, Çaldıran, Erciş, Başkale, Çatak, Saray ve Gürpınar ilçelerinde yol genişletme ve onarım çalışması yürütüyor.

Kış döneminde yürütülen çalışmalar nedeniyle tahrip olan yolları yenileyen ekipler, böylece trafiğin daha güvenli ilerlemesini sağlıyor.

Çalışmaların sezon boyunca devam edeceği belirtildi.

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Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran, Muradiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi kış şartlarından etkilenen yolları onarıyor - Son Dakika


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