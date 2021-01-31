Van Büyükşehir Belediyesi kısıtlamalarda sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi kısıtlamalarda sokak hayvanlarını unutmadı

31.01.2021 16:44

Van Büyükşehir Belediyesi kısıtlamalarda sokak hayvanlarını unutmadı Van Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında hayvan severlerle birlikte kentteki kırsal alanlar ile odak noktalarına sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.

Van Büyükşehir Belediyesi kısıtlamalarda sokak hayvanlarını unutmadı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında hayvan severlerle birlikte kentteki kırsal alanlar ile odak noktalarına sokak hayvanları için mama ve su bıraktı. Veteriner hekimler tarafından hayvanların iç dış parazit aşıları da yapıldı.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Van'da sokak hayvanlarını unutmayan Van Büyükşehir Belediyesi, hayvanların aç kalmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Şehrin dışındaki bölgelerde ve odak noktalarında besleme yapan ekiplere, İpekyolu ilçe Belediyesi ve bir grup gönüllü hayvansever de eşlik etti. Bostaniçi Mahallesi Sıhke Gölü civarındaki alana gelen ekipler hayvanseverlerle birlikte sokak köpeklerine mama yedirip, su içirdi. Yavru köpeklerin iç dış parazit aşılarını da yapan Van Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri, hayvanlar için bol miktarda mama ve su bıraktı. Ekipler hayvanseverler eşliğinde farklı noktalarda besleme çalışmalarına devam ederken, yaralı ve bitkin bulunan hayvanlar ise tedavileri yapılmak üzere Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

"Günlük 70 ten fazla odak noktasına 300 kilogram mama bırakılıyor"

Hayvanseverlerle birlikte bu tür çalışmaları sıklıkla yaptıklarını belirten Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, kent genelindeki 70 farklı noktaya günlük yaklaşık 300 kilo mama bıraktıklarını söyledi. Yapılan çalışmaların hayvanserveri de mutlu ettiğini ifade eden Adil Allahverdi, "Bizler bugün kentteki hayvanseverlerle birlikte özellikle kentin dışında bulunan besleme odaklarımıza bol miktarda mama ve su bıraktık. Bunun yanı sıra bugün çalışma yaptığımız tüm noktalarda sokak hayvanlarımızın iç ve dış parazit aşılarını yaptırdık. Bizler rutin olarak günlük ilimiz genelindeki 70 ten fazla odak noktamıza 300 kilogram civarında mama bırakıyoruz. Bugünkü çalışmamıza ilimizdeki hayvanseverler de bizlere eşlik etti. Görev ve sorumluluklarımızın farkındayız. Hayvansever arkadaşlarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu bizleri memnun ediyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Hep birlikte sokak canlarımızın yanındayız"

Sokak hayvanlarına herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade eden Zişan Gündoğdu adlı hayvansever, "Bizler genel anlamda hayvanlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bugün de Van Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte il dışındaki noktalarda kalan hayvanlarımızı besledik. Yavruların karınları duydu. Mutlu olacaklar. Bizler de mutlu olduk. Umarım hep birlikte sokak canlarımızın yanında oluruz" şeklinde konuştu.

"Belediyemize duyarlılıklarında dolayı teşekkür ediyoruz"

Kent dışındaki noktalarda besleme yapılmasının önemli olduğunu ifade eden hayvanseverlerden Sabriye Yazıcı ise "Bizler onların yanında olduğumuz sürece daha sağlıklı olacaklar. Karınları duyacak zaten Büyükşehir Belediyesinin günlük olarak besleme yaptığını biliyoruz. Buradaki hayvanların durumu da gayet güzel. Yavru köpeklerimizin gerekli tedavileri de yapılıyor. Belediyelerimize duyarlılıklarında dolayı teşekkür ediyoruz. Bu bizim canlarımız için çok önemli bizler de her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Farklı noktalarda gün boyu besleme yapan ekiplere kalabalık bir hayvansever grubu da eşlik etti.

Van Büyükşehir Belediyesi kısıtlamalarda sokak hayvanlarını unutmadı
Van Büyükşehir Belediyesi kısıtlamalarda sokak hayvanlarını unutmadı
Van Büyükşehir Belediyesi kısıtlamalarda sokak hayvanlarını unutmadı
Van Büyükşehir Belediyesi kısıtlamalarda sokak hayvanlarını unutmadı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi kısıtlamalarda sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


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