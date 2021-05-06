Van Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları envanterine 2 yeni kitap ekledi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları envanterine 2 yeni kitap ekledi

06.05.2021 10:26
Van Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları envanterine 2 yeni kitap ekledi, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi kitap envanterine kentin tarihini ve kültürünü anlatan 2 yeni kitap eklerken, envanterindeki 2 kitabın ise 3. baskılarını gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi kitap envanterine kentin tarihini ve kültürünü anlatan 2 yeni kitap eklerken, envanterindeki 2 kitabın ise 3. baskılarını gerçekleştirdi.

Van'ın tarihini ve kültürünü yaşatmak adına çalışmalarını devam ettiren büyükşehir belediyesi, kentin kültür hayatına yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, içeriği Van olan 2'si yeni, 2'si ise 3'üncü baskısı yapılan kitabın daha basımını gerçekleştirerek büyükşehir belediyesinin kültür yayınları envanterine ekledi. Kitaplardan ikisinin basımı ilk kez gerçekleştirilirken 2 kitabın ise yoğun istek üzerine 3'üncü baskıları yapıldı.

Prof. Dr. Orhan Kılıç'ın "Doğu Serhaddinin Kilidi Van (16 -18. Yüzyıllar)" isimli kitabı güncellenmiş baskısı Van Büyükşehir Belediyesince ilk kez yapıldı. Kitapta Osmanlı Devleti'nin Safeviler ile mücadelesi ve doğu sınırındaki en önemli kilit noktası olan Van'ın 300 yıllık serüvenini konu ediyor.

İlk baskısı yine Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Doç. Dr. Murat Öztürk ve Dr. Tolga Öntürk'ün, Vanlı Divan Şairleri ve Feyzi Divançesi isimli kitabı edebiyat alanın özgün çalışması olarak edebiyatseverlerle buluştu. Daha önce Vanlı Divan Şairlerinin edebiyat dünyasında sadece beşi biliniyorken, bu kitapta 28 divan şairi tespit edilmiş, ayrıca kitabın ikinci kısmında ise Feyzi Divançesi detaylı bir şekilde ele alındı.

Yine Van Büyükşehir Belediyesinin yayınlarından olan Prof. Dr. Hamit Pehlivanlı'nın Mayewski'nin Doğu Anadolu Raporu kitabı, yoğun talepten dolayı yeniden basımı yapıldı. 3'üncü baskısı yapılan kitapta Rus General Mayewski'nin Doğu Anadolu'da askeri istatistikler ve gözlemlerine yer verilirken, kitap tarih alanı açısından büyük önem taşıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin envanterinde bulunan yine yoğun talep üzerine eski Van Belediyesi Başkanlarından Aydın Talay'ın imzası taşıyan 'Yıkılan Bir Şehrin Anatomisi' adlı kitap yeniden kitapseverlerle buluştu. Kitap, eski Van şehrinin 20. yüzyıl başındaki mamur bir kentten yıkılan bir şehre kadarki sürecin detaylı bir kesitini sunuyor.

Basılan kitap serisine sahip olmak isteyen vatandaşların Türkiye'nin dört bir yanındaki kütüphanelerde rahatlıkla kitaplara ulaşabileceği belirtildi. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları envanterine 2 yeni kitap ekledi
Van Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları envanterine 2 yeni kitap ekledi
Van Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları envanterine 2 yeni kitap ekledi
Van Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları envanterine 2 yeni kitap ekledi
Van Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları envanterine 2 yeni kitap ekledi
Van Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları envanterine 2 yeni kitap ekledi

Büyükşehir Belediyesi, Orhan Kılıç, Kitap, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları envanterine 2 yeni kitap ekledi - Son Dakika


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